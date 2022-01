Au CES 2022, AMD, Intel et NVIDIA évoquent leurs nouveaux GPU

2022 va être une année importante dans le domaine des solutions graphiques, Intel devant proposer ses premières cartes dédiées exploitant une architecture Xe. AMD et NVIDIA doivent aussi renouveler leur offre. Tout le monde se prépare donc, même si le CES de Las Vegas s'est concentré sur le court terme.

Depuis des années, le marché des solutions graphique évolue peu dans ses équilibres, malgré les nouveautés régulièrement mises sur le marché. Intel est largement leader avec les IGP de ses processeurs Core, NVIDIA domine le marché des cartes graphiques. Et AMD ? Il se fait une place plus ou moins importante selon les périodes.

Mais avec le « transfert » de Raja Koduri d'AMD vers Intel, et la construction d'une équipe dédiée à son projet Xe, le géant de Santa Clara a clairement affiché sa volonté de devenir un acteur de poids dans le domaine des cartes graphiques, tant pour les joueurs sur l'offre grand public que les professionnels dans les serveurs.

Il faut dire que le GPU a pris du poids, que ce soit au niveau financier ou dans la part de marché des solutions de calcul haute performances. Outre ses investissements dans des accélérateurs divers, Intel ne pouvait pas rester sans rien faire. Après le lancement de nouvelles solutions graphiques intégrées à ses processeurs Core (de 11e et 12e génération), 2022 doit être le grand moment pour ses GPU maison, désormais connu sous le petit nom d'Arc.

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le CES de Las Vegas n'était donc que l'occasion de faire le point. Pendant ce temps, AMD et NVIDIA continuent de déployer la feuille de route de leurs générations actuelles, pour PC de bureau et portables, avant de dévoiler leurs nouvelles architectures plus tard dans l'année.

Intel Arc : ça arrive, c'est promis