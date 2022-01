AMD lance ses Ryzen Mobile 6000 en 6 nm (Zen 3+), le 5800X3D et évoque Zen 4

Annoncée puis lancée il y a un peu plus d'un an, la gamme de processeurs Zen 3 d'AMD a permis au constructeur de renouer avec des marges plus importantes. Mais elle s'est aussi confrontée à la crise sanitaire et aux soucis d'approvisionnement. Fabless, l'entreprise a dû faire des choix, elle a logiquement privilégié le haut de gamme.

Ainsi, si on a bien eu droit au lancement des EPYC 7003, à des APU 5000G(E) proposés aux alentours de 300 euros en France (un peu moins en Allemagne), aucun Ryzen 3 de cette génération n'a été mis sur le marché, aucun Athlon. On trouve d'ailleurs assez difficilement les anciennes générations chez les revendeurs français.

Il suffit de trier les processeurs par prix chez un revendeur comme Top Achat pour le vérifier : il n'y a presque que de l'Intel à moins de 300 euros. Un fait étonnant pour un AMD historiquement positionné comme un acteur proche des petites bourses. Mais le choix semble clair et plutôt assumé à en croire les annonces faites au CES.

3D V-Cache arrive