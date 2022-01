Au CES 2022, Intel étend sa gamme Alder Lake

La conférence du CES 2022 d'Intel ne comportait que peu de surprises. Il faut dire que nous avions déjà détaillé une bonne partie des nouveautés annoncées, qu'il s'agisse de l'extension de la gamme Alder Lake ou du Wi-Fi Double Connect. D'autres restent encore à officialiser comme les prochains NUC ou Xeon D (Idaville).

Alder Lake dans les PC portables, sous différentes formes

Le géant de Santa Clara a ainsi confirmé le découpage de son offre mobile en quatre gammes : U (9/15 watts), P (28 watts) et H (45 watts), avec un équilibre différent entre les P-Cores (Performances) et les E-Cores (Efficiency) par rapport à l'offre pour PC de bureau. On retrouve le support de la (LP)DDR5, du Wi-Fi 6E et de Thunderbolt 4. Mais pas du PCIe 5.0. Il faudra pour cela attendre la gamme HX, qui n'est pas attendue avant quelques mois.

On a bien entendu droit aux labels EVO, pour les PC portables respectant certains critères de performances et d'expérience utilisateur, ainsi que vPro à destination des entreprises. De nombreux partenaires proposeront des machines basées sur la flopée de processeurs mis sur le marché aujourd'hui :