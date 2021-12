Convertir de la DDR4 en DDR5 : ASUS a un module pour ça

Si les constructeurs de cartes mères nous étonnent parfois par les solutions qu'ils proposent sur le marché, ce n'est rien à côté de ce qu'il se passe parfois dans leurs laboratoires de recherche. Une vidéo publiée par un membre de l'équipe ROG d'ASUS et repérée par @9550pro le prouve encore aujourd'hui.

Avec ses processeurs Core de 12e génération (Alder Lake), Intel a été le premier à mettre sur le marché un processeur pouvant fonctionner aussi bien avec des modules de DDR4 que de DDR5. Les utilisateurs ont ainsi le choix : rester sur la technologie actuelle ou faire dès maintenant le pari de sa remplaçante, plus efficace et rapide.

Et s'il était possible de profiter des deux ? C'est ce qui est passé par la tête de l'équipe ROG d'ASUS qui a été jusqu'à produire un module « DDR5 to DDR4 ». Ce dernier, connecté sur un emplacement DDR5 permet en effet d'aboutir à un connecteur pour de la DDR4 classique. Il semble néanmoins un peu trop imposant pour être commercialisé ainsi.

Il sera intéressant de voir si cette initiative aboutie et si une édition spéciale de la Maximus Z690 APEX sera proposée avec un tel module dans son bundle. Rendez-vous au prochain CES (ou Computex) pour le savoir.