Intel va proposer un produit dédié aux crypto-monnaies

Comme AMD et NVIDIA, Intel va proposer une solution taillée spécialement pour le minage de crypto-monnaies, afin de tenter de préserver ses GPU des « scalpers » qui vident les stocks en quelques secondes. On en sait peu sur ce produit, qui est néanmoins présenté comme plus efficace que ce que l'on trouve ailleurs.

Le youtubeur DrLupo a publié cette nuit une interview sponsorisée de Raja Koduri, en charge du développement des solutions graphiques Xe au sein d'Intel. Ils ont évoqué ensemble la gamme Arc à venir, sans donner de détails techniques. La question de la disponibilité a néanmoins été mise sur la table, avec une réponse intéressante.

Évoquant le fait qu'Intel n'a que des parts de marché à gagner dans le domaine des cartes graphiques PCIe, Koduri a précisé que la priorité de ses équipes est de disposer rapidement d'une base de joueurs exploitant ses produits, afin d'avoir un poids suffisant. Il lui faut donc éviter à tout prix que ses GPU soient récupérés pour le minage.

Intel a donc décidé de travailler à une solution spécifiquement taillée pour résoudre les problèmes mathématiques posés par les crypto-monnaies reposant sur du Proof-of-Work (PoW), présentée comme plus efficace d'une point de vue énergétique et surtout moins coûteuse que des GPU. « C'est un problème qu'il est possible de résoudre et sur lequel nous travaillons et d'ici peu nous présenterons du matériel permettant d'y parvenir ».