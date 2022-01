3 nuances d'Orbi : quelles performances pour les différents modèles Wi-Fi 6 ?

Cela fait plusieurs années maintenant que Netgear propose ses solutions Orbi, qui évoluent avec les technologies sans fil (Wi-Fi 6(E), 4G/5G), mais aussi des besoins : modèles d'entrée de gamme, intégration de services (payants). Mais quel modèle peut vous convenir ? On a tenté de vous aider à y voir plus clair.

Dans le domaine des solutions sans fil maillé, Orbi est une marque qui a su s'imposer comme une référence. Et même si Netgear a un peu tendance à se reposer sur ses lauriers ces dernières années, il n'en reste pas moins que cette gamme a su tenir ses promesses sur la durée (à quelques exceptions près) : de la simplicité et des performances.

Alors que des modèles Wi-Fi 6E et 5G arrivent, nous avons cherché à faire le point sur l'offre Wi-Fi 6 actuelle et ses trois principales déclinaisons : AX1800, AX4200 et AX 6000. En pratique, quelles seront leurs performances ?

Différences pratiques et techniques