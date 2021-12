Le CES 2022 persiste et signe : il se tiendra aussi en présentiel

Avec la vague du variant Omicron qui se répand actuellement partout dans le monde, les protocoles sanitaires se renforcent et les restrictions se multiplient. De nombreuses entreprises ont ainsi annoncé qu'elles ne participeraient finalement pas au CES de Las Vegas. Pour les organisateurs du salon, pas question d'annuler.

Il y a quelques jours, La Poste nous envoyait un communiqué de presse indiquant que « au regard de l’aggravation significative du contexte sanitaire mondial, La Poste a décidé d’annuler sa présence et celle de ses collaborateurs au CES de Las Vegas prévu du 5 au 8 janvier 2022. Pour ces mêmes raisons, La Poste a recommandé aux start-up qu’elle avait invitées d’annuler également leur déplacement ». Un coup dur pour le salon.

Car l'entreprise française dispose d'un gros stand et n'est pas la seule à avoir fait ce choix. D'Amazon à T-Mobile en passant par des startups et autres grandes entreprises, nombreux ont été ceux à nous faire part plus ou moins officiellement leur volonté de ne pas faire prendre de risques à leurs équipes en les envoyant à Las Vegas.

Et même si le salon a assuré imposer des protocoles stricts, le CES c'est aussi pour beaucoup un long voyage, des transports en commun, des déplacements d'hôtels en hôtels. Pour les entreprises, ce sont tant de lieux qui pourraient être l'occasion de voir des membres de leurs équipes être contaminés, avec tout ce que cela implique ensuite.