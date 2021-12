AMD adapte ProRender (SDK) à Blender 3.0 et au format USD

ProRender est un moteur de rendu proposé par AMD en open source qui a l'avantage de gérer au mieux ses propres cartes graphiques et leur accélération matérielle (via Radeon Rays notamment). Il peut être utilisé via différents logiciels de conception 3D, comme Blender, mais aussi 3ds Max, Houdini, Maya, Unreal Engine, etc.

Proposé sous la forme de plugins et d'un SDK il évolue indépendamment de ces outils. La dernière version en date met l'accent sur plusieurs nouveautés importantes, comme le support de Blender 3.0. Mais AMD met également l'accent sur son support du format USD (Universal Scene Description) créé par Pixar et poussé de manière intensive par NVIDIA au sein de son Omniverse ces derniers temps. Là aussi des plugins dédiés existent.

Ainsi, vous pouvez exploiter l'USD avec ProRender via Blender, Houdini ou Maya. Le constructeur évoque au passage la prise en charge de tous les nœuds MaterialX standards. « GPUOpen.com propose l’une des premières bibliothèques gratuites au monde reposant sur MaterialX, sous licence logicielle permissive » ajoute AMD.