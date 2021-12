PM1743 : Samsung annonce ses SSD PCIe 5.0 au format E3.S, jusqu'à 15,36 To et 13 000 Mo/s

La course à l'EDSFF commence et l'arrivée du PCIe 5.0 dans les serveurs va accélérer le mouvement du côté des constructeurs de SSD. Samsung profitera du CES pour vanter les mérites de son prochain PM1743.

Le nouveau SSD pour entreprise de Samsung promet 13 000 Mo/s de débit séquentiel en lecture et jusqu'à 2,5 MIOPS sur des accès 4K, là aussi en lecture. Des résultats 1,9x et 1,7x meilleurs que ses modèles PCIe 4.0.

Mais le plus intéressant dans ce modèle n'est pas tant la montée en performance, notamment permise par le passage au PCIe 5.0 et à la V-NAND maison de 6e génération. Il est à chercher dans l'efficacité énergétique de l'ensemble (30 % annoncés) et dans le format utilisé : l'E3.S de la norme EDSFF, qui permet une gestion sous forme de cartouches.

Ainsi, des modèles de 1,92 To à 15,36 To seront proposés dans ce format de 3" environ. Pour des raisons de compatibilité avec l'existant, des déclinaisons 2,5" classiques seront également de la partie. Samsung évoque également le support du dual port, la présence d'une puce dédiée à la sécurité (Root of Trust).

De premiers exemplaires sont actuellement livrés aux partenaires de l'entreprise, qui attend une production en masse d'ici le premier trimestre de l'année. De quoi être paré pour Sapphire Rapids (Intel) et Zen 4 (AMD).