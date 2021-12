NVIDIA dévoile trois cartes graphiques pour PC portables : les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550

Dans le domaine des PC portables, c'est un peu la même chose. Ainsi, le constructeur nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il indique que « la GeForce RTX 2050 rejoint la gamme d'ordinateurs portables de la série GeForce RTX 20 . Ces nouveaux ordinateurs portables sont dotés de RT Cores, Tensor Cores et NVIDIA Encoder pour activer sa suite de fonctionnalités, notamment le ray tracing, le NVIDIA DLSS, Reflex et Broadcast ».

Alors que la pénurie frappe toujours les GPU de dernière génération, NVIDIA mise sur d'anciennes puces pour augmenter son offre, comme on l'a vu avec la mise sur le marché d'une GeForce RTX 2060 de 12 Go.

La société précise que « la RTX 2050 fonctionne également de manière transparente avec la technologie NVIDIA Optimus pour offrir l'équilibre parfait entre une longue durée de vie de la batterie et des performances optimales » sans donner plus de détails techniques sur sa composition. Sur le site officiel, on trouve ce tableau :

NVIDIA évoque également deux modèles « MX », mais là encore sans rien en dire. D'ailleurs même sur le site on ne trouve cette fois aucun détail intéressant, que ce soit sur la MX550 ou la MX570 dont il faut attendre peu.

« Le processeur graphique NVIDIA GeForce MX570, le plus rapide des GPU MX, accélère l’ordinateur portable pour travailler et jouer. Doté de cœurs CUDA plus économes en énergie et avec des vitesses de mémoire plus rapides que les précédents GPU MX, le MX570 offre une édition photo, une édition vidéo et des jeux plus rapides par rapport aux dernières cartes graphiques intégrées.

La NVIDIA GeForce MX550 propose une mise à niveau de la GeForce MX450. Avec plus de cœurs CUDA et des vitesses de mémoire plus rapides qu'auparavant, il offre un bond en termes de performances et d'efficacité pour les tâches d'édition photo et vidéo, telles que l'utilisation d'Adobe Lightroom et Premiere Pro, et de meilleurs jeux que les cartes graphiques intégrées. »