QNAP TS-464U/1264U(-RP) : Jasper Lake débarque dans des NAS rackables

Jasper Lake est la nouvelle offre d'entrée de gamme d'Intel, introduite en janvier et qui commence à faire son entrée progressive sur le marché. QNAP exploite les Celeron N5105/5095 au sein de plusieurs références désormais : le TBS-464 qui vise le multimédia ou le plus classique TS-364. Avec les TS-x64U récemment dévoilés, on change de dimension.

Il s'agit en effet de NAS rackables, proposés avec 4 baies (TS-464U) et 12 baies (TS-1264U). Ils sont équipés de 1x 4 Go de DDR4 SO-DIMM, extensibles à 2x 8 Go. La première référence peut intégrer ou non une alimentation redondante, imposée dans le second modèle. Sa présence est illustrée par un « -RP » dans la référence produit.

Pour le reste, il s'agit de NAS plutôt classiques mais complets pour une telle plateforme technique, avec deux ports RJ45 à 2,5 Gb/s, deux USB 3.2 (10 Gb/s), deux USB 2.0, une sortie vidéo HDMI 1.4b, un port PCIe 3.0 x2. Le TS-464U est au format 1U avec une ventilation légère, contre 2U avec deux ventilateurs pour le TS-1264U.