QSW-M5216-1T : un switch 16x 25 Gb/s, 1x 10 Gb/s, managé (L2) et « abordable »

Le QSW-M5216-1T est un switch de bureau, mais qui peut être installé en rack (le kit est fourni). Ses dimensions sont relativement compactes : 43,5 x 285 mm pour 237,7 mm de profondeur et un poids de 2,15 kg.

Proposant de nombreux ports à 25 Gb/s, il est ventilé (pression acoustique non précisée). Son alimentation est interne (non redondante), mais il ne nécessite que jusqu'à 35 watts précise sa fiche technique. En façade on trouve 16 cages SFP28 (25 Gb/s) qui peuvent être utilisées avec des breakout cables (100G > 4x 25G) précise QNAP.

Ceux qui souhaitent connecter une machine en RJ45 simplement pourront le faire grâce à l'unique port 10 Gb/s présent. À l'arrière, on trouve deux ports de gestion : série et RJ45 (1 Gb/s). Le tout fonctionne en effet sous QNAP Switch System (QSS). La garantie est de deux ans, le tarif de 1 269 euros TTC chez PC21.

Il se place ainsi entre le Pro Aggregation d'Ubiquiti et le S5860-20SQ de FS.com qui proposent principalement des cages SFP+ (10 Gb/s) et quelques SFP28. Une stratégie différente qui pourrait s'avérer payante. QNAP le présente ainsi comme une bonne solution à placer en tête de réseau par exemple. Une vidéo de présentation est disponible :