TrueNAS 12.0-U7 est en ligne, la 13.0 arrive, Scale pas avant février

Une nouvelle version de TrueNAS 12.0 vient d'être mise en ligne, la U7. Elle intègre OpenZFS 2.0.6, apporte quelques correctifs, notamment de sécurité, et quelques améliorations listées dans les notes de version.

L'équipe précise qu'un changement de branche se profile avec l'arrivée prochaine de TrueNAS 13.0 qui se basera sur la version stable de FreeBSD 13, OpenZFS 2.1.1 et Samba 4.15. Les versions quotidiennes (nightlies) seront mises en ligne un peu plus tard dans le mois, avant un passage à la phase de bêta début 2022. On en apprendra plus d'ici là.

Concernant TrueNAS Scale, qui se base sur Debian plutôt que FreeBSD, il faudra attendre... février. Malgré une première release candidate publiée fin octobre et quelques mises à jour depuis, il reste du travail juge l'équipe.