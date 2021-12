NVIDIA lance son System Latency Challenge avec KovaaK's

En cette fin d'année, et plutôt que d'annoncer de nouvelles cartes graphiques indisponibles (ce sera pour le CES), NVIDIA s'est donc laissé tenter par une approche plus ludique : un challenge, dans lequel vous devez essayer d'obtenir un bon score de tir à différents niveaux de latence. Vous verrez ainsi votre score évoluer et le comparer à d'autres.

C'est même avec des essais menés par son équipe de recherche que le géant américain s'est essayé à expliquer que plus la latence est basse, plus vos scores sont élevés. Un discours qui porte peu de la part d'un acteur directement intéressé. Car la réduction de la latence passe par l'utilisation de ses GeForce et de technologies maison comme Reflex .

NVIDIA a tout essayé pour convaincre les joueurs, professionnels ou non, qu'il faut réduire au maximum la latence à tous les niveaux, de l'action sur un périphérique comme le clavier ou la souris, à son affichage à l'écran, après son traitement par le système, le moteur de jeu et les échanges multi-joueurs dans le cas d'une partie à plusieurs.

Cela passe par un partenariat avec The Meta (qui n'a rien à voir avec Meta/Facebook) éditeur de KovaaK's. Ce dernier est gratuit au téléchargement pendant une semaine (jusqu'au 21 décembre inclus) et donne accès à une expérimentation NVIDIA vous permettant d'effectuer des tirs à différents niveaux de latence globale : 25, 55 et 85 ms.

Une technologie similaire à Reflex est utilisée pour simuler un tel résultat selon votre système. Deux tests sont proposés : Frenzy où trois cibles rouges apparaissent, si l'une est détruite une autre apparaît, Flicking affichera d'abord une cible bleue qui, une fois détruite, en fera apparaître une rouge à détruire en moins de 600 ms.

Vous pouvez activer Reflex et son boost ou non afin de comparer vos résultats si vous disposez d'une GeForce compatible (GTX 900 et supérieures). Selon les premiers essais effectués en interne, les résultats seraient probants. Reste à voir si ce sera toujours le cas avec un accès au plus grand nombre.

Notez d'ailleurs que des lots sont à gagner pour les meilleurs. Tout est détaillé ici.