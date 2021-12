Synology annonce sa Flash Station FS2500 : AMD Ryzen V1780B, 10 Gb/s, 1U, 12 baies

Depuis quelques années, Synology propose à travers la gamme Flash Station des NAS équipés d'emplacement 2,5" pensés pour accueillir des SSD, mais exclusivement à travers une connectique S-ATA. Une solution adaptée aux produits que le constructeur propose en la matière, qui suffit à saturer les liens réseau proposés.

Une Flash Station plus abordable

Dans le cas de la FS2500, on a droit à 12 baies ans un format 1U (555,9 mm de profondeur) avec 2x 10 Gb/s et 2x 1 Gb/s, tous au format RJ45, avec gestion de l'agrégation et du failover. Un connecteur PCIe 3.0 x4 est également présent pour connecter une carte fille pour du réseau à 25/40 Gb/s ou des SSD M.2 PCIe (NVMe) par exemple.

On s'étonne par contre de ne voir aucun port RJ45 pour une gestion distante, comme cela est le cas sur d'autres modèles qui viennent d'être annoncés. Surtout pour un modèle rackable. On a simplement un port console (série).