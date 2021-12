Intel évoque les technologies qui vont changer ses puces en profondeur d'ici à 2025

Si Alder Lake-S est le premier véritable CPU hybride mis sur le marché par Intel, avec des cœurs différents au sein d'une même puce, c'est loin d'être la seule initiative qui vise à revoir en profondeur les processeurs de l'entreprise.

Les processeurs LEGO : une tendance qui va s'accentuer

En effet, les années à venir vont être l'occasion pour l'entreprise de multiplier les petits pas allant vers des ensembles très modulaires, avec une diversité de puces reliées entre elles, pouvant être conçues et fabriquées par Intel ou non. De Sapphire Rapids à Granite Rapids en passant par Meteor Lake et Ponte Vecchio, tous participeront à cet effort. Ajoutons à cela les travaux menés dans la photonique via un nouveau laboratoire et le projet Lightbender.

À l'occasion de l'IEDM 2021, Intel est revenu sur certaines des technologies qu'il développe actuellement dans ce but. C'est notamment le cas de Foveros Direct, qui doit prendre la suite de Foveros avec une meilleure densité et donc une réduction de l'espace nécessaire pour la communication entre différents chiplets, les débits n'étant pas précisés.

Cette solution doit également permettre selon Intel la multiplication de puces diverses, en termes d'objectif ou de dimensions, au sein d'un même processeur, avec une organisation qui tiendra un peu du Tetris :