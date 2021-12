RISC-V : Imagination Technologies lance ses Catapult

Cette semaine, c'est le RISC-V Summit. Plusieurs constructeurs et partenaires de la fondation font ainsi des annonces et des démonstrations, de nombreuses vidéos devant être diffusées par ici .

C'est Imagination Technologies qui a ouvert le bal avec ses Catapult, proposés en 32 ou 64 bits, avec de nombreuses options pour s'adapter aux besoins de différents marchés et de différents clients précise l'entreprise. Ils sont accompagnés du Catapult SDK et de Catapult Studio, basé sur Visual Studio Code.

Le SDK comporte des versions adaptées des compilateurs GCC, LLVM et GDB, ainsi que de bibliothèques C optimisées. Il est distribué pour CentOS, macOS, Ubuntu et Windows, gérant tant FreeRTOS que Linux avec des bootloaders et des noyaux de référence, ainsi que des systèmes de fichiers basés sur Yocto.

Plusieurs familles seront proposées, chacune étant plus complète que la précédente :