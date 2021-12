Blender 3.0 est disponible, avec Cycles-X

Comme à son habitude, l'équipe de Blender a mis en ligne une page dédiée à sa nouvelle version 3.0 qui détaille l'ensemble de ses nouveautés, vidéos à l'appui. Il y est bien entendu question de Cycles-X, présenté comme « plus rapide que jamais », ce qui correspond aux relevés que nous avions effectués (à quelques exceptions près).

Le Viewport est annoncé comme plus réactif, l'OpenImageDenoise d'Intel est implémenté dans une version 1.4 qui offre des résultats plus précis, une meilleure gestion des couleurs et des ombres est aussi mise en avant, tout comme l'évolution des outils de gestion des nœuds et de la géométrie. Tous les détails sont donnés par ici.