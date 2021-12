AMD publie ses pilotes Enterprise 21.Q4, avec support de Blender 3.0

Comme chaque trimestre, les Radeon Pro ont droit à une mise à jour de leur pilote. La mouture 21.Q4 est néanmoins importante à plus d'un titre, puisqu'il s'agit de la première à gérer Windows 11 et Blender 3.0.

Lors de l'annonce récente de l'intégration de HIP au sein du moteur de rendu Cycles-X de Blender 3.0, AMD avait mis en ligne un pilote bêta permettant d'en profiter sur ses dernières Radeon Pro, précisant que les modèles antérieurs pourraient parfois en tirer parti, mais sans support officiel. Ce pilote est finalisé, sous la référence 21.Q4.

Nous n'avons pas d'engagement plus précis d'AMD vis-à-vis de Blender 3.0, puisqu'il est simplement question d'un support sur certaines Radeon Pro et les RX 6000. On apprend au passage qu'une version Pro du Frame Rate Target Control (FRTC) est intégrée pour permettre de limiter la consommation des cartes en précisant un débit d'image maximal.

Pour le reste, on a droit aux habituels correctifs, avec néanmoins une autre spécificité de ce pilote : il est le premier pour les Radeon Pro à gérer officiellement Windows 11 en plus de Windows 10 et Server (2016/2019).