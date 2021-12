SiFive annonce son nouveau cœur RISC-V Performance (RV64GCB) : le P650

Pendant que NVIDIA galère à racheter ARM, la contre-attaque progresse du côté de RISC-V et son principal promoteur, SiFive. L'entreprise vient d'annoncer un nouveau cœur présenté comme très efficace et pouvant intégrer des puces en exploitant jusqu'à 16. Le début d'une nouvelle ère ?

Quelques mois après avoir dévoilé ses cœurs P270 et P550, qui font partie de sa gamme Performance, SiFive évoque un nouveau modèle : le P650. Présenté comme le plus puissant à ce jour sur la base de l'architecture RISC-V, il est annoncé comme ayant une IPC 40 % plus élevée que son prédécesseur.

Avec une légère augmentation de la fréquence de fonctionnement, il peut ainsi atteindre 50 % de mieux, soit un peu plus de 11 points par GHz à SPECInt2006 selon SiFive. Un SoC peut exploiter jusqu'à 16 de ces cœurs, avec la possibilité de gérer des environnements de virtualisation. Le tout sera détaillé au RISC-V Summit la semaine prochaine.

Le fiche descriptive de cette solution nous apprend qu'il s'agit cette fois d'une architecture RV64GCB (sans vectoriel, donc) à 13 stage, quad-issue, out-of-order, avec 256 ko de cache L2, le L3 pouvant atteindre 16 Mo. Elle est présentée comme plus efficace d'un point de vue performance/mm² par rapport à du ARM Cortex-A77.