Seagate annonce ses disques durs (CMR) Exos X20 et IronWolf Pro 20 To

Du côté de chez Seagate, on a ainsi droit au modèle X20 (18 ou 20 To), qui reprend les caractéristiques des modèles antérieurs , mais avec un débit maximal en transfert continu qui passe à 285 Mo/s. Pour des lectures/écritures aléatoires sur des blocs de 4K (QD16) on est à 168/550 IOPS. La latence moyenne annoncée est de 4,16 ms. Des déclinaisons SAS avec ou sans autochiffrement (FIPS) sont proposées.

Sur ce terrain, ce sont en général les HDD qui sont privilégiés sur les SSD puisqu'ils coûtent toujours bien moins cher du To, avec une bonne fiabilité dans le temps, même pour un usage en continu (24/7). Les constructeurs multiplient donc les efforts pour les faire évoluer, la dernière barre venant d'être franchie étant celle des 20 To en CMR .

Seagate précise qu'il « peut être combiné au système de stockage intelligent Exos CORVAULT annoncé récemment, pour une densité de données maximale dans un format compact. Basé sur le châssis 4U de Seagate qui accueille 106 disques d'entreprise Exos dans un rack de seulement 7 pouces (18 cm), le système CORVAULT offre des performances SAN de plus de 2,12 Po basées sur l'architecture de stockage révolutionnaire ».

Une déclinaison visant les petites et moyennes entreprises (PME) est dévoilée au passage : l'IronWolf Pro 20 To avec AgileArray pour une utilisation au sein des NAS. « Doté de capteurs de vibrations rotationnelles intégrés, le disque IronWolf Pro 20 To atténue les vibrations rotationnelles et garantit ainsi des performances fiables pour les systèmes NAS avec peu de latence ou de temps d'arrêt » précise le communiqué.

Côté tarif, comptez 800 euros pour le X20 de 20 To (40 euros du To). Le tarif de la solution CORVAULT n'est pas précisé, Seagate renvoyant à son réseau de revendeur. L'IronWolf Pro de 20 To est annoncé à 685 euros (34,25 euros du To).