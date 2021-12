Synology annonce son routeur RT6600ax (avec 2,5 Gb/s), SRM 1.3 et DS Router 2.0

Comme prévu, Synology marque son retour dans le domaine des routeurs après de nombreux mois où cette activité était en veille. Le constructeur en profite pour passer au Wi-Fi 6 et au Multi-Gig (2,5 Gb/s). Son interface SRM évolue, tout comme l'application mobile de gestion DS Router.

Promesse tenue : le routeur RT6600ax de Synology est désormais officiel. Évoqué de manière discrète depuis des mois, il s'expose désormais, arborant un design assez classique et six antennes. Il s'agit d'un modèle Wi-Fi 6 fournissant jusqu'à 4,8 Gb/s sur la bande des 5 GHz et 1,2 Gb/s dans les 2,4 GHz, soit 6,6 Gb/s au total.

Il peut toujours fonctionner en réseau maillé, avec un routeur principal et les autres agissant comme des satellites. Uniquement avec des RT6600ax dans un premier temps puis avec les anciens modèles par la suite. Autre bonne surprise : la présence d'un port à 2,5 Gb/s pouvant être utilisé en WAN ou en LAN selon les besoins.

Ce routeur pourra être posé sur un bureau ou monté au mur, son tarif ou sa date de disponibilité n'ont pas été détaillés pour le moment. On attend également les NAS avec 2,5 Gb/s qui devraient l'accompagner...