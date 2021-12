Synology prépare DSM 7.1, le DVA1622, SMB DFS et Multichannel, des nouveautés pour C2

Quelques mois après la mise en ligne de DSM 7.0 et quelques semaines après l'extension à de nouveaux modèles avec la mouture 7.0.1 , Synology dévoile le futur de son interface et de ses fonctionnalités. Le constructeur continue au passage d'étendre les capacités de ses services Cloud C2.

Cet été, Synology nous dévoilait ses plans pour les mois à venir, au-delà de l'arrivée de DSM 7.0, une version qui était attendue de longue date. La société nous expliquait alors miser fortement sur des services proposés tant aux particuliers qu'aux entreprises via C2, parfois indépendants de ses NAS. Un nouveau routeur Wi-Fi 6 était attendu.

Depuis, le Taïwanais a livré certaines de ces nouveautés et même mis sur le marché de premiers NAS de la gamme 2022. On attendait néanmoins son évènement de fin d'année pour y voir plus clair et savoir où l'entreprise comptait nous emmener par la suite. Car bien des sujets et questions restaient en suspens.

Ce soir s'est tenu l'évènement 2022 and Beyond aux annonces multiples, voici ce qu'il faut en retenir.

SMB Multichannel et DFS : c'est pour bientôt