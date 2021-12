Si vous avez entendu parler de 2CRSi dans nos colonnes, c'est principalement du fait de son aventure (avortée) avec Shadow. Mais la société est surtout un acteur international dans le domaine de la conception de serveurs, cotée en bourse, implanté dans plusieurs pays à travers des filiales comme Boston Limited ou Tranquil.

Elle a d'ailleurs eu les honneurs du prix France Relance Grand Est il y a quelques jours, et vient de publier ses résultats semestriels : 90,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 15 %, et à 87 % réalisé hors de France.

Depuis quelques mois, un nouveau directeur technique a fait son entrée : Loïc Nasello. Après avoir passé plus de 10 ans chez OVHcloud, à travailler sur nombre de ses projets techniques, il a décidé de changer d'air. Ces derniers mois, nous avons eu l'occasion d'échanger avec lui et d'autres membres de 2CRSi pour comprendre où voulait aller la société, alors que la demande pour des solutions numériques françaises est de plus en plus forte.

Outre l'article qui sera publié dans notre magazine #3, en cours de financement, nous avons fait le point sur les projets plus techniques de l'entreprise qui a fait de multiples annonces à l'occasion de SuperComputing 21.

1U, 2 CPU, 4 PCIe x16 en façade