AWS prépare ses instances C7g à base de Graviton 3 et réduit les prix de S3

Comme on pouvait s'y attendre, les puces ARM de l'entreprise évoluent. L'année dernière, on passait à Graviton 2, en 2022, on aura donc droit à Graviton 3. Des puces annoncées comme bien plus performantes.

Graviton 3 arrive

Leur architecture n'a pas encore été détaillée, cela fera sans doute l'objet d'une session technique d'ici peu. On apprend simplement que les performances sont 25 % supérieures de manière générale, doublée sur des cas précis comme les calculs sur les flottants ou la cryptographie. La gestion de bfloat16 apporte également un avantage certain pour des besoins comme le machine learning avec cette fois des résultats multipliés par trois selon AWS.

La sécurité est renforcée avec une fonctionnalité d'authentification des pointeurs mise en avant, nécessitant une adaptation du code et des compilateurs. Le passage à de la DDR5 semble indiquer un passage à ARMv9, qui n'a pas été mentionné de manière explicite. Les instances C7g qui intégreront ces puces seront proposées dans différentes tailles et en bare metal promet l'entreprise qui évoque une bande passante maximale de 30 Gb/s.

Pour demander un accès anticipé, ça se passe par ici.