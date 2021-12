Qualcomm dévoile son Snapdragon 8 Gen 1 (ARMv9, 4 nm)

Comme chaque année, Qualcomm a invité une bonne partie de l'écosystème « Tech » à sa conférence annuelle à Hawaï (malgré le contexte sanitaire) pour annoncer ses futurs produits. Sur le terrain de la mobilité, on découvre le Snapdragon 8 Gen 1 qui doit permettre à la société de revenir au score.

Si tout le monde a perçu les SoC M1 d'Apple comme une attaque directe en direction d'AMD et d'Intel, peu ont noté à quel point la posture de Qualcomm prenait un sérieux coup au passage. Partenaire exclusif de Microsoft pour Windows on ARM, la société n'a jamais réussi à proposer de plateforme convaincante pour ce marché.

Surtout, elle est en retrait face à ses concurrents en termes de performances, alors que les acteurs se lançant sur le marché des SoC ARM sont nombreux, pour attaquer des marchés divers que Qualcomm n'a pas su développer, tant du côté des PC que des serveurs (avec Ampere Computing). Bref, il fallait réagir.

C'est le sens du rachat de Nuvia qui doit permettre à la société de se relancer avec des puces bien plus efficaces d'un point de vue énergétique. Mais il faudra encore attendre comme cela a été annoncé récemment. En attendant, on aura donc droit au Snapdragon 8 Gen 1, utilisant la nouvelle architecture ARMv9 et une gravure en 4 nm.