Netgear MS108EUP : un switch 8x 2,5 Gb/s PoE+(+)

Si Netgear avait démarré tôt, il est l'un des constructeurs les plus lents à adopter massivement le Multi-Gig. Il profite néanmoins de l'évolution de sa gamme de switchs PoE+(+) pour annoncer un modèle 8x 2,5 Gb/s.

Netgear continue d'étendre sa gamme de switchs PoE+(+) avec un modèle disposant de pas moins de huit ports à 2,5 Gb/s, le MS108EUP. Il est plutôt classique, intégrant la gamme Plus avec 230 watts de budget d'alimentation.

Quatre de ses ports peuvent fournir jusqu'à 30 watts (PoE+), les quatre autres pouvant atteindre 60 watts (PoE++). Le constructeur évoque ainsi la possibilité d'alimenter tant des points d'accès Wi-Fi que des caméras motorisées et autres systèmes de LED. Il vient ainsi compléter les actuels MS510TXPP/TXUP avec des ports à 1, 5 et 10 Gb/s.

La fiche produit détaille ses fonctionnalités, où l'on retrouve l'aggrégation de liens, les VLAN, la programmation d'alimentation, etc. Elle évoque un design passif et une mise en place sur un bureau ou via un kit mural fourni. Ce switch n'est par contre pas rackable. Il bénéficie d'une garantie à vie, qui se retrouve dans le prix : 450 euros, soit 56,25 euros par port. Autant dire que certains attendront les promotions avant de craquer.