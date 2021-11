Intel SDSi : sur Sapphire Rapids, même les fonctionnalités seront modulaires

Cela fait des années qu'Intel travaille à la modularité de ses architectures de CPU, multipliant les fonctionnalités à y intégrer ou non selon les marchés visés, parfois avec des références spécifiques. Avec son Software Defined Silicon (SDSi), l'entreprise veut se simplifier la vie et mise sur une activation logicielle.

La segmentation des processeurs se fait en général selon les marchés, parfois avec des architectures spécifiques, des fonctionnalités actives ou non, etc. Tous les constructeurs ont recourt à ces mécaniques pour diversifier leurs prix.

Fonctionnalités des CPU : un besoin similaire, des approches différentes

Chez AMD, un même die sert par exemple pour les Ryzen grand public, les modèles « Pro » avec AMD Secure actif, les stations de travail (Threadripper), les serveurs (EPYC). D'autres puces permettent de s'adresser plus spécifiquement à des offres avec partie graphique intégrée (APU) pour des PC ou des solutions embarquées (Ryzen V).

Chez Intel, c'est un peu la même chose avec les processeurs destinés à la basse consommation, au mobile, aux offres pour PC et stations de travail et serveurs. Ici, on trouve également des fonctionnalités spécifiques présentes ou non selon les cas et les besoins, de vPro à QAT dans le domaine du réseau en passant par AVX/DL Boost, etc.