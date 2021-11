Gigabyte renouvelle ses serveurs à base de SoC Ampere Altra

Après de premiers modèles et un 2U4N récemment annoncé, le constructeur passe la seconde et dévoile pas moins de huit nouvelles références : les G242-P33, G242-P34, R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32, R272-P33 et E252-P31. Les deux premiers sont pensés pour être associés à 2 ou 4 GPU, le dernier pour un usage Edge :

Ils sont au format 1U ou 2U selon les cas, proposent un socket LGA4926 pour Altra (jusqu'à 80 cœurs) et 16 emplacements DIMM (DDR4-3200), deux ports RJ45 à 1 Gb/s et un pour la gestion distante, deux emplacements M.2 pour un SSD PCIe 4.0 x4 (NVMe) et plus ou moins de baies 3,5" et 2,5" pour du stockage S-ATA/PCIe.

Si certains modèles sont nouveaux, il s'agit pour beaucoup d'une simple évolution de la gamme existante, avec le remplacement d'un contrôleur CRAO338 SAS RAID par un CSTO180 (ASM1164) SATA.