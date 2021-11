FSP dévoile une alimentation SFX12VO de 750 watts

Si l'on attend encore que les alimentations ATX12VO se généralisent, SFP va déjà plus loin en annonçant un modèle exploitant ce standard, mais avec les dimensions du format SFX. Le tout avec une puissance de 750 watts.

Certains constructeurs se sont déjà emparés de cet ATX12VO, pensé notamment pour le monde de l'intégration. Mais on s'attend à ce que ce standard gagne aussi du terrain sur le marché de la vente au détail. Quelques cartes mères ont déjà été annoncées par le passé, mais on attend principalement les fabricants d'alimentations, encore très discrets.

Depuis quelques années, Intel et ses partenaires travaillent à une évolution du standard ATX pour simplifier le design de nos PC en ne gardant qu'une tension d'alimentation : le 12 V. Tout le reste, principalement utilisé pour d'anciennes normes ou composants, serait alors généré puis distribué par la carte mère lorsque c'est encore nécessaire.

De son côté, SFP vient d'annoncer un modèle particulier : la FSP750-27SCB. Il s'agit d'un modèle 80Plus Gold qui fournit jusqu'à 750 watts comme sa référence l'indique. Il est équipé d'un ventilateur de 92 mm, de condensateurs japonais, d'un design DC-DC avec différentes protections (OCP, OVP, SCP, OPP, OTP).

Mais il est au format... SFX12VO. Cela signifie qu'il ne dispose que d'un rail 12V et du connecteur à 10 broches pour la carte mère (ainsi qu'un CPU 4+4 et de PCIe 6+2), mais dans un format plus compact. Un adaptateur pour un montage ATX classique est fourni. Aucun autre détail n'a été donné pour le moment, comme son prix par exemple.