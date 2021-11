Blender 3.0, Cycles-X : pour les GeForce (CUDA/OptiX) et Radeon (HIP) les performances explosent

Il y a plusieurs mois, l'équipe de Blender annonçait la nouvelle : elle lâchait OpenCL, voulant se concentrer sur des implémentations plus efficaces. Pour les GPU NVIDIA, le duo CUDA/OptiX reste en place, ce dernier devant à terme prendre le relais puisqu'il bénéficie de l'ensemble des accélérations matérielles, notamment pour le ray tracing (RTX).

Et pour AMD et Intel ? Après des mois sans annonce, on apprenait récemment que le choix de l'équipe s'est porté sur HIP (Heterogeneous-Compute Interface for Portability), la solution d'AMD pour exécuter du code C++ sur un GPU (Radeon ou non), à la manière de CUDA chez NVIDIA. Du code CUDA peut d'ailleurs être adapté pour HIP.

La version 3.0 de Blender intègre cette évolution via le moteur Cycles-X, un pilote spécifique d'AMD permettant d'en profiter depuis quelques jours. Nous avons effectué des essais sur une Radeon Pro W6800.

Cycles-X et HIP : quelques limites à connaitre