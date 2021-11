Alder Lake Mobile : Intel commence à livrer ses clients

Le plan pour Alder Lake est clair, connu depuis des mois : tout d'abord l'offre desktop haut de gamme accompagnée du chipset Z690, avant de multiplier les déclinaisons avec des modèles plus abordables et des puces mobiles. Nous avons d'ailleurs largement détaillé les modèles attendus, dont les références et caractéristiques sont connues.

ADL-U : 9 à 12 watts, jusqu'à 10C et 96 EU Xe, packaging Type 4

ADL-U : 12 à 15 watts, jusqu'à 10C et 96 EU Xe, packaging Type 3

ADL-P : 20 à 28 watts, jusqu'à 14C et 96 EU Xe, packaging Type 3

ADL-H : 35 à 45 watts, jusqu'à 14C et 96 EU Xe, packaging Type 3

ADL-HX : de 45 à 65 watts, jusqu'à 16C et 32 EU Xe, SBGA

Comme nous l'évoquions en octobre, les premiers attendus sont les Core i3-1220P, i5-1240P et 1250P et 12600H, i7-1260P, 1270P, 1280P et 12800H ainsi que l'i9-12900H. La gamme HX n'arrivera que plus tard en 2022. On espère que ces annonces seront aussi l'occasion d'évoquer le Wi-Fi Double Connect permettant de cumuler 2,4 GHz et 5 GHz.