NVIDIA dévoile sa RTX A4500 : un avant-goût de GeForce RTX 3070 Super ?

Si 2022 devrait être l'année de nouvelles architectures GPU, les constructeurs continuent de décliner leurs gammes actuelles en ces temps de forte demande et de pénuries. Avec sa dernière carte, la RTX A4500, NVIDIA vise les stations de travail et propose un modèle intermédiaire aux professionnels.

L'année dernière, NVIDIA mettait sur le marché sa RTX A6000, première-née de la gamme Ampere pour stations de travail (ex-Quadro). Une version adaptée aux entreprises de la GeForce RTX 3090, avec un GPU A102 complet (10 752 CUDA Cores) et 48 Go de GDDR6X (ECC). Elle a rapidement été suivie des RTX A5000 et RTX A4000.

Toutes deux se plaçaient juste en dessous de modèles grand public en termes de puissance de calcul, les GeForce RTX 3080 et 3070, mais avec plus de mémoire : 24 Go et 16 Go de GDDDR6 (ECC). Quatre mois plus tard, en août dernier, NVIDIA lançait un modèle d'entrée de gamme, low-profile, inspiré de la GeForce RTX 3060 : la RTX A2000.