Chez Ikoula : cœur de réseau 100 Gb/s, Kubernetes managé et Bare Metal-as-a-Service

Lorsque l'on parle d'hébergeur français, on pense rapidement à OVHcloud, Scaleway ou même Gandi. Mais bien d'autres acteurs de taille « intermédiaire » existent et cherchent à se démarquer tant par leur offre que leur approche des produits. Ikoula est l'un d'eux, et il prépare quelques nouveautés.

Créé en 1998, Ikoula est un hébergeur français disposant de ses propres datacenters à Reims (2006) et Eppes (2014), présent dans différents pays d'Europe tout comme dans plusieurs grandes villes françaises.

Il propose de l'hébergement classique (jusqu'à la colocation), des services, de la messagerie, des serveurs dédiés, VPS, instances via un cloud public, du cloud privé/hybride. Mais aussi des services plus clé en main, comme ses applications en déploiement « one-clik », son Cloud PRA (pour Plan de Reprise d’Activité) ou via des partenariats avec Acronis et VMWare. Il est aussi l'un des rares à proposer des NAS Synology (DS115J, DS216J ou RS815+) hébergés.

Il y a quelques années, la société s'est fait remarquer en proposant son offre Micro Serveur, des dédiés à petit prix basée... sur des Raspberry Pi 4, avec seulement une IPv6 (IPv4 en option). Une offre à l'aventure peu banale, à laquelle nous avons consacré un article dans notre magazine papier #3, actuellement en cours de financement.

Lors de notre entretien, Joaquim Dos Santos, le patron de la R&D d'Ikoula, a également accepté de nous parler d'autres projets de l'entreprise, qui a récemment intégré le groupe Sewan.

Cap sur le 10/100 Gb/s