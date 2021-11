Blender pour macOS : le rendu GPU via Metal dès la version 3.1

Blender est en pleine révolution, avec la version 3.0 qui arrivera début décembre et qui introduira le moteur Cycles-X. Mais d'autres évolutions sont attendues, notamment par les adeptes d'Apple.

Lorsque les Mac M1 ont été mis sur le marché, Apple avait annoncé que Blender était l'un des logiciels qui disposeraient de son soutien pour s'adapter à la migration vers ARM64 et les spécificités de ses puces. Cela aura pris du temps, puisque des builds avec un support natif ne sont proposées que depuis début août et la version 2.93.2.

Mais pour le moment, le rendu se fait uniquement via les cœurs CPU de la puce. On pensait que les développeurs passeraient la seconde avec la version 3.0, mais ça ne sera finalement pas le cas. Ils préviennent d'ailleurs dans ses notes de version que le support de Metal et des GPU Apple n'arrivera pas avant la version 3.1.

Celle-ci est déjà disponible en Alpha. Selon le calendrier, elle n'en est néanmoins qu'à sa phase préliminaire (Bcon1) d'intégration des nouvelles fonctionalités. Elle durera jusqu'au 29 décembre. Un travail de stabilisation et d'amélioration sera alors mené jusqu'au 26 janvier (Bcon2). Les trois phases suivantes (Bcon3/4/5) viseront à corriger les bugs, préparer le lancement puis mettre en ligne la nouvelle version qui n'est pas attendue avant le 9 mars 2022.