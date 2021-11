Shuttle annonce ses mini PC DL20N(6) basés sur les processeurs Jasper Lake d'Intel

Shuttle passe à son tour à la nouvelle génération de Celeron et Pentium basse consommation d'Intel, gravée en 10 nm, connue sous le nom de code Jasper Lake. Deux modèles sont annoncés, avec la 4G en option : les DL20N et DL20N6. Ils reprennent le format XPC Slim, un classique du constructeur... qui a ses avantages.

Ne cherchez pas d'innovation particulière dans les DL20N et DL20N6 qui viennent d'être annoncés par Shuttle, ils sont une simple adaptation des machines compactes (190 × 165 × 43 mm) du constructeur à la dernière plateforme basse consommation d'Intel. Prévus pour un fonctionnement en continu dans le cadre d'usages professionnels.

Des modèles classiques...

Côté connectique, on trouve ainsi du VGA, HDMI 2.0b et DP 1.2 pour le trio d'affichage, un simple port réseau à 1 Gb/s, un lecteur SD(HC/XC), deux jack et deux ports USB 3.0 (10 Gb/s) en façade, deux à 5 Gb/s à l'arrière avec deux USB 2.0.

On a également droit à deux ports série et des broches pour la gestion Power/Reset. L'alimentation est de type DC 19V (2,1A). À l'intérieur on peut placer deux modules de DDR4-2933 (SO-DIMM), un HDD/SSD de 2,5" (S-ATA 6 Gb/s), un SSD M.2 (2242, 2260 ou 2280, PCIe 3.0 x2 ou S-ATA 6 Gb/s). Les deux machines sont passives.