Leroy Merlin annonce Enki Connect : un boîtier Zigbee 3.0 pour ses ampoules Lexman

Il se contente d'une liaison Wi-Fi, gère jusqu'à 256 équipements, s'alimente par un port USB Type-C et prend la forme d'un carré de 6,36 cm de côté. Mais nous n'avons guère plus de détails, sa fiche de présentation étant plutôt famélique en termes de détails techniques. Son fonctionnement passe uniquement par l'application Enki :

On en découvre aujourd'hui une partie avec l'annonce du boîtier Enki Connect, qui est un pont Zigbee 3.0 destiné à contrôler les appareils exploitant ce standard, mais surtout les ampoules Lexman , une marque lancée par le groupe. Le boîtier est annoncé comme « développé en France » (comprendre fabriqué ailleurs), il est vendu 29,90 euros.

Cet été, Leroy Merlin prenait une décision concernant son offre domotique Enki : la commercialisation sous la forme d'abonnement était arrêtée. Elle avait en effet mené à quelques dérives et ne correspondait sans doute plus à ce que voulait faire l'entreprise, qui avait d'autres idées en tête pour fournir de la domotique abordable.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, l'appairage est simplifié via le scan d'un code QR, le boîtier peut être fixé au mur, une ouverture étant présente pour laisser passer une tête de vis. Leroy Merlin insiste par contre bien dans ses différents documents : ce boîtier ne gère (pour le moment ?) que des éclairages.

Enki se décline, sans se démarquer

Cela se confirme lorsque l'on regarde le comparatif présentant les trois formes de l'offre Enki. L'application pour un contrôle de 180 appareils de 11 marques compatibles, gérant Alexa et Google Assistant. Le passage à Connect n'apporte qu'une marque et 20 produits (il n'existe pourtant que 6 références Lexman) et Zigbee 3.0.

Seul le boîtier Enki classique, vendu 119 euros, propose une expérience réellement plus complète avec 25 marques et 500 produits compatibles, ainsi que d'autres protocoles : Enocean, DiO/RTS et Somfy en option.

On se demande ainsi qu'elle est la plus-value d'une telle offre. Les amateurs de bidouilles resteront sur le pont Hue et son API locale ou des solutions similaires, il existe pléthore de boîtiers Zigbee avec une large compatibilité. Cela permet néanmoins à Leroy Merlin de proposer un kit ampoule + boîtier abordable.