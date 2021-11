Cycles-X : Blender 3.0 (Beta) gère désormais certaines Radeon via HIP

AMD et les développeurs de Blender ont adapté le nouveau moteur de rendu de Blender 3.0, Cycles-X, aux Radeon récentes via HIP qui prend le relais d'OpenCL. De quoi permettre une simplification du code au passage.

Dans notre précédent article, nous notions l'existence d'une proposition d'intégration de HIP (Heterogeneous-Compute Interface for Portability), qui est pour rappel la solution d'AMD pour exécuter du code C++ sur un GPU (GeForce ou Radeon), à la manière de CUDA chez NVIDIA. C'est ce qui a été utilisé par les développeurs de Blender.

Comme nous l'évoquions fin septembre, Blender 3.0 est une version très attendue, notamment du fait de l'intégration de son moteur de rendu renouvelé Cycles-X. Celui-ci a décidé de tirer un trait sur OpenCL, se focalisant sur des solutions plus spécialisées et performantes comme NVIDIA OptiX, ce qui laissait AMD et Intel sur le carreau.

AMD indique que HIP leur permet « d'écrire un ensemble de kernels de rendu et de les exécuter sur différents composants » avec l'intérêt d'une migration aisée depuis un code CUDA, puisqu'il a été pensé dans ce sens.

L'objectif était en effet de ne plus avoir un code différent pour un rendu CPU, ou sur GPU via OpenCL et CUDA, mais une solution unique et efficace pour tous, avec des alternatives pour d'éventuelles accélérations matérielles comme OptiX (AMD proposant pour sa part un moteur spécifique à ses Radeon, ProRender).

Mauvaise nouvelle néanmoins, pour le moment, Cycles X n'est exploitable que via l'architecture RDNA (Navi, RX 5000 et RX 6000). Son support n'est pour le moment certifié que pour RDNA 2 (Navi 2x, RX 6000) et la Radeon Pro W6800. Un pilote beta (21.40) spécifique a été mis en ligne, uniquement pour Windows.