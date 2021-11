Kioxia EM6 : un SSD NVMe-oF (dual port, 25 Gb/s) certifié NVIDIA GPUDirectStorage

Et si les SSD d'entreprise destinés à être mis sur le réseau intégraient directement un contrôleur Ethernet ? C'est le pari fait par Kioxia qui s'est associé avec Marvell et Foxconn, séduisant NVIDIA au passage.

La tendance à la mise sur le réseau des périphériques de stockage NVMe est de plus en plus présente dans le monde de l'entreprise. Si le secteur se prépare à cette approche de « désagrégation » ces dernières années, il est en pleine ébullition depuis quelques mois. Chacun y va de sa solution miracle, promettant performances et faible latence.

Kioxia à fond sur l'EBOF avec Marvell

Nous avons déjà évoqué le chemin choisi par Kioxia : celui des EBOF (Ethernet Bunch of Flash), qui consiste à produire des SSD directement équipés de contrôleurs réseau. Ainsi, aucun CPU ou composant central n'est nécessaire. Une approche qui devrait finir par rejoindre la tendance au Computational Storage (du calcul directement au sein du SSD).