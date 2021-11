3DMark intègre désormais un test de vos périphériques de stockage, nos premiers scores

Avec l'arrivée de DirectX Storage, permettant un échange direct avec le GPU sans passer par le CPU, les performances du stockage vont être de plus en plus importantes pour les joueurs. UL Benchmarks s'y prépare avec une mise à jour de 3DMark qui n'exploite pas (encore) la nouvelle API, mais propose déjà de faire le point.

3DMark est historiquement un test de performances graphiques et donc de cartes d'accélération 3D. Mais d'autres composants ont de plus en plus leur rôle à jouer, l'outil évolue donc dans le même sens.

CPU, stockage : 3DMark devient le PCMark des joueurs

Fin juin, il intégrait un nouveau test spécifiquement pensé pour l'analyse des performances du processeur central (CPU) selon le nombre de threads actifs. Aujourd'hui, il s'attaque au domaine du stockage et de son influence dans la vie des joueurs. Pour cela, il reproduit différents scénarios où il a toute son importance.

Cela commence par le temps de lancement de différents titres comme Battlefield V, CoD : Black Ops 4 ou Overwatch. Mais aussi l'installation de The outer Worlds depuis l'Epic Games Launcher, la sauvegarde d'une partie dans ce même titre, la copie du dossier Steam contenant CS : GO depuis un périphérique externe, un enregistrement 1080p via OBS.