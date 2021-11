Gigabyte H262-P60 : jusqu'à 1024 cœurs ARM (Altra Max) dans un serveur 2U4N

Gigabyte continue de miser fort sur ARM et Ampere Computing pour se développer dans le domaine des serveurs à forte densité pour séduire les fournisseurs de services cloud (CSP). Il lance pour cela son H262-P60, un modèle 2U4N qui peut gérer 8 SoC Altra Max contenant jusqu'à 128 cœurs chacun.

Si AMD se prépare à une guerre dans le domaine des processeurs pour serveurs à forte densité, et vient d'annoncer ses futurs cœurs Zen 4c, ce n'est pas pour rien. Des acteurs ayant misé sur ARM, comme Ampere Computing, sont sur ses talons et comptent bien lui faire ce que les EPYC ont fait à Intel : proposer plus de cœurs pour moins cher.

Ampere Computing à l'assaut d'AMD

L'entreprise dirigée par Renée James, une ancienne d'Intel, a déjà séduit Oracle Cloud qui s'étend actuellement dans de nombreuses régions, dont la France. Elle compte bien faire des émules à travers son partenariat avec Gigabyte. Il y a quelques mois, elle dévoilait ses Altra Max à 128 cœurs et une feuille de route d'ici 2023.

Petit à petit, les choses avancent. Gigabyte a profité de la GPU Technology Conference (GTC) de NVIDIA pour évoquer le HPC ARM Developer Kit qu'il conçoit pour l'américain, basé sur un serveur G242-P32 à base d'Altra. Dans la foulée, le taiwanais annonce son nouveau H262-P60, un modèle 2U composé de 4 nœuds (2U4N), chacun disposant d'une carte mère MP62-HD0 avec deux sockets LGA 4926 pour des Ampere Altra Max.

H262-P60 : densité, densité, densité