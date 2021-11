Noctua lance son ventirad compact NH-L9i-17xx, le NA-FD1 et prépare la suite

L'Autrichien Noctua s'est comme à son habitude adapté, proposant des kits de mise à jour pour une bonne partie de sa gamme, fournis gratuitement aux clients qui en font la demande et fournissent certains justificatifs. Mais il profite également de l'occasion pour lancer de nouveaux produits et détailler ses plans pour 2022.

Le lancement d'un nouveau socket par un constructeur comme Intel est toujours un moment important pour les fabricants de solutions de refroidissement, notamment lorsque les dimensions du CPU évoluent et avec elles les dispositifs de fixation. Cela vient d'être le cas avec les Core de 12e génération (Alder Lake-S) et le LGA 1700.

Outre la GeForce RTX 3070 « Noctua Edition » lancée en partenariat avec ASUS il y a peu, on a désormais droit à un nouveau ventirad compact : le NH-L9i-17xx, proposé en version classique ou Chromax.black. Avec une hauteur de 37 mm seulement, il se destine aux PC de salon et autres designs occupant de petits volumes.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une adaptation de la gamme NH-L9 au nouveau socket d'Intel, assurant une compatibilité avec tout module de mémoire et aux cartes mères Mini ITX. Mais son bloc de dissipation principal est un modèle de 95 x 95 mm, identique en tous points au NH-L9i classique. Accompagné d'un ventilateur NF-A9x14 PWM.

Point intéressant à noter : il est annoncé comme compatible avec l'ensemble des modèles « K », dont le Core i9-12900K(F) qui nécessite de pouvoir dissiper 125 watts en continu, mais peut atteindre 241 watts de consommation maximale en mode Turbo selon Intel. Pour Noctua, ce n'est apparemment pas un problème.

Le constructeur indique l'avoir poussé à un TDP de 160 watts avec une fréquence continue de 4,2 GHz sans que cela ne pose souci à son dissipateur, sans que les conditions du test n'aient été précisées. Il sera donc intéressant de voir comment ce produit se comporte avec un tel processeur dans un environnement compact.

Le tarif public est inchangé : 59 euros. En pratique on le trouve déjà entre 45 et 55 euros.

Le petit fan duct en mousse

Pour maximiser les performances, un fan duct est annoncé en complément : le NA-FD1. Compatible avec tous les modèles NH-L9i et NH-L9a il permet de créer une sorte de conduit entre le ventilateur et une éventuelle aération présente sur le haut du boîter. Il peut aller de 5 à 45 mm, étant composé de 7 éléments d'épaisseurs différentes.

Ils sont en éthylène-acétate de vinyle (EVA) et mesurent 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 mm pour les deux derniers. On peut ainsi l'adapter à la plupart des situations indique Noctua. L'ensemble est livré avec des tubes et vis de fixation, la garantie est de six ans. Les gains seraient aux alentours de 6°C dans des tests effectués sur des 5600X et 11900K.

Cet accessoire est vendu 12,90 euros.

Noctua 2022

Récemment, Noctua a mis à jour sa feuille de route, adaptée à certains retards et autres changements dus à la crise sanitaire. Ainsi, le convertisseur 24V vers 12V est attendu pour le premier trimestre de l'année prochaine désormais, tout comme le hub permettant de contrôler huit ventilateurs. On devrait en entendre parler au CES.

Il est également question d'un ventirad dual tower de 120 mm. Plus tard dans l'année on aura droit à des ventilateurs blancs (pour les créateurs ?), à un modèle slim de 60 mm et au nouveau 140 mm qui était initialement attendu pour la fin de cette année. Ce n'est d'ailleurs qu'au troisième trimestre que seront lancés le prochain NH-D15 et le ventilateur de bureau que l'on attendait aussi pour 2021. Un 40 mm en 24V suivra.