NVIDIA dévoile sa carte A2 low profile : enfin une remplaçante de la Tesla T4 ?

Vous rêviez d'une nouvelle carte graphique pour serveur d'entrée de gamme, compacte mais basée sur l'architecture Ampere ? NVIDIA semble enfin vous avoir entendu et dévoile sa carte A2.

Il y a quelques années, NVIDIA mettait sur le marché une carte plutôt inhabituelle, la Tesla T4. Un modèle n'occupant qu'un emplacement PCIe, low profile, ne nécessitant pas d'alimentation complémentaire, pensée avant tout pour des usages spécifiques comme le traitement vidéo ou l'inférence dans le domaine de l'IA grâce à ses Tensor Cores.

A2 : la Tesla T4 sauce Ampere

Récemment, la société a dévoilé sa RTX A2000 qui était dans la même veine mais visant les stations de travail plutôt que les serveurs. Son système de refroidissement était alors inadapté. Certains attendaient avec impatience une déclinaison dans la gamme « A », passive et plus compacte. C'est désormais chose faite avec l'A2.

Annoncée en marge de la GTC, ce modèle reprend ce qui a fait le succès de la Tesla T4 : son format. Son TDP est plus faible, configurable entre 40 et 60 watts, elle ne nécessite que 8 lignes PCIe 4.0, intègre 16 Go de GDDR6 (128 bits, 200 Go/s), 1 moteur de compression vidéo, deux pour la décompression (gérant AV1).