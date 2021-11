Orbi Pro : Netgear annonce son service Insight Business VPN

Le constructeur ajoute que « le réseau WiFi dédié au travail à la maison, préconfiguré en tant que VLAN séparé par le VPN d'entreprise, fonctionne séparément du réseau domestique qui se trouve sur un autre VLAN isolé. L'utilisation du même SSID au siège et dans les sites distants offre un environnement sûr et facile d’accès pour l’utilisateur final tandis que l’administrateur bénéficie d’une moindre complexité ».

Aujourd'hui, l'entreprise annonce qu'elle étend cette fonctionnalité à ses kits Orbi Pro Wi-Fi 5 ( SRK60 ) et Wi-Fi 6 ( SXK80 ) via une mise à jour de firmware. Insight Business VPN permet une connexion entre « les succursales et les employés travaillant à domicile au réseau de l'entreprise via une connexion VPN chiffrée, fiable et continue ».

Le déploiement peut passer par des fournisseurs de services d’infogérance (MSP) ayant plusieurs clients. Ils vendront d'ailleurs sans doute des routeurs Orbi Pro au passage puisqu'ils sont nécessaires à tous les maillons de la chaîne : « à la fois au siège social, au domicile des employés et dans les succursales pour l'établissement d'un tunnel VPN ».

On aurait apprécié un peu plus d'ouverture et une solution alternative, notamment pour être cohérent avec la volonté de permettre un accès par les employés à domicile. On imagine en effet mal les entreprises offrir des kits Orbi à tout le personnel en télétravail, même si cette perspective plairait sans doute à Netgear.

De 5 à 250 clients, dès 8,28 euros chacun

Côté tarif, comptez 170 euros par an pour 5 clients en simultanée, soit 34 euros chacun. Cela grimpe jusqu'à 2 070 euros par an pour 250 clients. Le coût unitaire n'est alors plus que de 8,28 euros :