AMD Accelerated Data Center Premiere, NVIDIA GTC : où et quand suivre les conférences

Cette semaine va être chargée en annonce. En effet, après Intel et ses Alder Lake-S, AMD et NVIDIA organisent des conférences pour évoquer leurs dernières nouveautés et ce qui les attends pour l'année 2022 qui sera sous le signe du combat et de la concurrence, tant dans le domaine des CPU que des GPU, où ils vont s'affronter tous les trois.

Zen 4 pour 2022 : de premières informations officielles ?

AMD ouvrira le bal ce soir avec son Accelerated Data Center Premiere qui commencera dès 17h. On devrait y découvrir les nouvelles cartes Instinct MI250(X) intégrant plusieurs puces au sein d'un même packaging (MCM), mais aussi Milan-X, nom de code des processeurs EPYC avec du 3D V-Cache intégré. On espère du nouveau sur Zen 4.

Pour suivre cette conférence en direct, ça se passera ci-dessous. Nous serons bien entendu sur le pont.