AMD dévoile Milan-X avec 3D V-Cache et ses Radeon Instinct MI200

Depuis l'annonce de 3D V-Cache , on attend qu'AMD annonce des processeurs l'exploitant. Pour le grand public il faudra attendre le CES de Las Vegas , on devrait alors découvrir des « Zen 3+ » profitant de cet ajout de cache L3 par-dessus le die. Une solution intéressante en termes de performances mais qui devrait se payer le prix fort.

Instinct MI200 : trois nouvelles cartes, deux au format OAM

Du côté des GPU, on a droit à la série MI200 (Aldebaran) reposant sur l'architecture CDNA2. Des cartes pour serveur, pensées pour le calcul et l'IA avant tout, à la manière des A100 de NVIDIA. Cette génération se distingue par l'utilisation de deux puces au sein d'un même packaging, avec un montage particulier « 2.5D », gravées en 6 nm.

Au total on dispose ainsi d'un maximum de 220 unités de calcul, 80 Matrix Cores de 2e génération, 128 Go de HBM2e (3,2 To/s) et... 58 milliards de transistors. Là aussi c'est le HPC qui est visé, avec une carte qui promet jusqu'à 4,9x les performances de sa concurrente dans certaines situations (FP64 Vector/Matrix).

Comme l'indiquaient les rumeurs, deux modèles MI250(X) seront proposés. Ils seront au format OAM, un standard spécifique aux serveurs permettant des TDP très élevés (500/560 watts ici) avec de gros dissipateurs :

Une carte PCIe sera également proposée dans un second temps : la MI210. Les caractéristiques complètes et présentations devraient apparaître sur le site sous peu. AMD précise enfin que sa couche logicielle ROCm évolue et passe en version 5.0. C'est le plus gros enjeu pour l'entreprise qui peine à convaincre à ce niveau face aux CUDA de NVIDIA et OneAPI d'Intel. Un nouvel Infinity Hub est d'ailleurs mis en place pour les développeurs.

Reste à voir si l'initiative sera payante.