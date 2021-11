GTC 2021 : de Drive Concierge aux AI avatars, NVIDIA fait des dizaines d'annonces

Ce matin s'ouvrait l'édition de fin d'année de la GTC de NVIDIA. Un évènement où le constructeur montre sa présence et ses initiatives sur de nombreux marchés. Au risque de parfois nous perdre tant il y a à dire.

Comme à son habitude, NVIDIA a tiré tous azimuts à l'occasion de sa GPU Technology Conference (GTC) organisée en cette fin 2021. À tel point qu'il devient difficile de suivre la valse des communiqués et billets de blog sur les dizaines de frameworks mis à jour, projets qui évoluent et autres produits annoncés.

L'entreprise se présente désormais comme « full stack » avec ses nombreux produits et ses 150 SDK :

Des avatars au profit du métavers, mais pas que

« Hype » du métavers oblige, il était forcément question du projet Omniverse sur laquelle la société travaille depuis plusieurs années. Elle veut ainsi montrer qu'un tel univers numérique ne pourra se concevoir sans ses produits et solutions logicielles qui ont été pensés pour un travail collaboratif dans des environnements virtuels.

Notre dossier sur la GTC Fall 2021 de NVIDIA :

On a donc droit à des « AI avatars » et autres solutions pour des assistants conversationnels. On a même vu un double de Jen Hsun Huang faire la conversation avec sa voix (robotique) pour faire la démonstration du Project Tokkio qui a d'autres objectifs comme l'intégration à des kiosques de commande dans les restaurants par exemple.

Le tout repose sur le modèle Megatron 530B de NVIDIA mais aussi Riva pour la reconnaissance vocale, Merlin pour la recommandation de produits, Metropolis pour la reconnaissance visuelle et le traitement vidéo et Audio2Face pour l'animation de l'avatar, un projet déjà largement évoqué précédemment.