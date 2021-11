AMD dévoile sa Radeon Pro V620 : 32 Go de GDDR6 ECC et SR-IOV

Au lancement de Stadia, AMD s'était fait remarquer en étant le choix de Google pour la carte graphique équipant ses serveurs : une Radeon Pro V340 à l'époque. Un modèle lancé en 2018 qui se démarquait par la présence de deux GPU, 32 Go de HBM2 et la solution MxGPU se reposant sur le standard SR-IOV pour leur virtualisation.

Depuis, on avait eu droit à la Pro V520 basée sur RDNA et donc bien moins ambitieuse : un seul GPU milieu de gamme (36 Compute Units) avec 8 Go de HBM2. Puissance de calcul : 7,4 TFLOPS (FP32), loin des presque 11 TFLOPS par GPU qu'annonçait la V340. On attendait donc avec impatience sa remplaçante, qui est dévoilée aujourd'hui.

Il s'agit de la Pro V620, qui n'a donc elle aussi qu'un seul GPU. Mais il est bien plus performant puisqu'équivalent à celui de la Radeon RX 6800XT : 72 Compute Units et 20,28 TFLOPS. Le constructeur précise qu'il dispose également de 72 ray accelerators et 128 Mo d'Infinity cache. Sa mémoire reste par contre de la GDDR6 (ECC) : 32 Go sur 256 bits (512 Go/s).