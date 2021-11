Nuki dévoile ses Smart Lock 3.0 (Pro), dès 149 euros : du blanc, moins de bruit et du Wi-Fi

Nuki est l'un de ceux qui proposaient le bon produit au bon moment. Ses Smart Lock ne remplacent pas un barillet mais viennent en complément, ce sont en réalité plus des « tourne clés » que des serrures. Ils se composent ainsi principalement d'un boîtier à installer sur votre porte, d'une batterie et d'un module de contrôle sans fil.

Avec sa v3 présentée il y a quelques jours, la société a fait plusieurs choix différents. Le premier est de proposer une version Pro avec du Wi-Fi 4 en plus du seul Bluetooth 5. Ainsi, vous n'êtes plus limité par la portée : si votre serrure et votre smartphone sont sur le même réseau, ils peuvent communiquer.

Le contrôle peut se faire via un smartphone Android & Huawei ou iOS, avec une intégration via Apple HomeKit et Siri. Mais le Wi-Fi ouvre également la compatibilité avec Amazon Alexa, Google Assistant et d'autres intégrations, notamment via l'API maison sans qu'une passerelle Nuki Bridge ne soit nécessaire.

Mais c'est plus gourmand en énergie, ce qui explique que le Power Pack (2 500 mAh, 12 Wh) soit inclus nativement. L'autonomie est ainsi assurée pendant 6 mois avec 8 (dé)verouillages par jour affirme Nuki. La charge complète nécessite 10 heures et une alimentation via un connecteur USB Type-C. Ce modèle est vendu 249 euros.

Un modèle plus abordable, mais pas forcément plus intéressant

Il est uniquement proposé sur la boutique en ligne de Nuki et ne sera disponible qu'en décembre. La société dit préparer sa distribution chez les revendeurs dans un second temps et un programme d'échange pour février prochain. Pourquoi si tard ? Parce que la situation sanitaire rend encore les approvisionnements complexes, mais tout devrait aller mieux d'ici le début de l'année prochaine nous a confirmé son PDG.

Alors que les Smart Lock de Nuki étaient noires jusqu'à maintenant, elles sont désormais blanches par défaut, afin de mieux se fondre sur tout type de porte selon l'entreprise. Le modèle Pro reste proposé en noir, il se distingue également par un anneau principal en aluminium. Les deux modèles mesurent 110 x 60 x 60 mm.

La version classique est proposée à 149 euros, dépourvue du Wi-Fi et du Power Pack. Elle est alimentée par quatre piles AA et annonce une autonomie de 4 mois dans des conditions identiques. Pour le reste, elle est similaire à sa grande soeur, notamment en matière de fonctionnalités. Mais elle ne sera intéressante que si vous n'avez pas besoin de la passerelle, proposée seule à 99 euros. Un choix qui doit sans doute pousser l'acheteur vers le modèle Pro.

Un écosystème stable, qui se renforce

De manière plus générale, ces modèles v3 sont annoncés comme plus silencieux que précédemment, avec une conception améliorée pour s'adapter un peu mieux à toutes les portes. Ils sont d'ailleurs compatibles avec l'écosystème existant comme la télécommande Fob ou le Keypad.

Et si jamais votre barillet pose problème ? Nuki propose le sien désormais, modulaire pour modifier la longueur, livré avec 5 clés : 79 euros (tout de même). Il a été « développé en collaboration avec le leader de l’industrie M&C [...] certifié conforme aux normes de sécurité les plus strictes de la SKG (3 étoiles) » ajoute l'entreprise.

Un capteur d'ouverture externe est aussi de la partie (39 euros), Nuki s'étant résigné à ne plus utiliser un capteur interne. « Nous avons fait de multiples essais et il nous faut admettre que cela ne fonctionnait pas avec le niveau de qualité que nous voulions » a déclaré son patron dans un échange avec la presse il y a quelques jours.

Avec ce lancement, Nuki espère faire croitre sa part de marché, mais surtout convaincre un nombre plus important de foyers de passer à la serrure connectée. « Actuellement, seulement 1,5 % environ des portes de maisons individuelles et d'appartements en Europe sont équipées » nous indique le patron de Nuki, qui équipe 200 000 portes.