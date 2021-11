Netgear dévoile son kit Orbi Wi-Fi 6 et 5G (NBK752)

Après plusieurs mois à simplement décliner ses gammes en Wi-Fi 6 et à ajouter des options payantes à ses offres, Netgear s'essaie à quelques solutions nouvelles. Ainsi, après le kit Orbi quad-band Wi-Fi 6E on a droit à un modèle cumulant Wi-Fi 6 et... 5G. Ce NBK752 prendra la suite du LBR20 (N pour New Radio, L pour LTE) qui était Wi-Fi 5 et 4G.

Prix de départ : 900 euros

Il est présenté sous la forme d'un pack de deux éléments mais sera bien proposé comme un routeur seul (NBR750) à 900 euros, ou avec un satellite RBS750 pour 1 100 euros, d'autres pouvant être achetés séparément. Le tout avec une garantie classique de deux ans. Il sera « bientôt disponible » en France annonce le site officiel.

La fiche technique nous confirme qu'il est construit sur la base d'un RBK752 puisqu'il s'agit d'un modèle AX4200 à six antennes proposant 600 Mb/s sur la bande des 2,4 GHz et 1,2 + 2,4 Gb/s sur les 5 GHz. Pour rappel, un kit RBK752 est actuellement proposé pour 425 euros environ. Le prix est donc multiplié par près de 2,6.